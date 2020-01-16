羅傑斯警告：若今年美國經濟轉差　貿戰勢重臨

對於中美雙方簽訂首階段貿易協議，他表示，以目前來看屬正面的信號，但若美國經濟年內轉差，總統特朗普會把矛頭轉向其他國家，如中國、墨西哥等，屆時貿易戰便會重臨，故他看法並不樂觀。

他指，考慮到美國總統大選將舉行，特朗普會盡最大努力保持美國經濟向好，但對大選之後的局勢則較為擔憂。

對於香港經濟的看法，羅傑斯相信，香港經濟會逐步轉好，因為之前受到的打擊太大，社會動盪令希望進入亞洲的投資者，不以香港為首選地，轉而考慮一些局勢較穩定的地區。不過，中國將盡力帶動經濟向好，香港亦會受惠。

他又指，中國市場仍未開放，對國際投資者來說，香港仍是具吸引力的市場。至於內地競爭力會否超越香港，則要視乎其開放程度。

另方面，他認為現時國際油價正探底，但相信未來兩至三年隨着原油庫存向下，油價會再度向上。

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