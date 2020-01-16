新股專輯：傳高領資本入股 艾德韋宣覓長期合作夥伴
2020年01月16日 10:45
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聯席主席兼行政總裁劉錦耀(左)、聯席主席兼營運總監伍寶星(右)
營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)周四(16日)首日掛牌，消息人士透露，該公司獲長線基金高瓴資本在招股時以機構投資者身份「入飛」。艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀未有回應對方入股公司，僅指會尋找全面的長期合作夥伴，包括IP(知識產權)、品牌等。
對於公司曾申請在內地A股上市，現改道香港。他表示，公司在不同階段有不同的發展，相信香港作為國際金融市場，對其品牌、業務及海外併購都有正面作用，故來港上市。
公司與西班牙甲組足球聯賽及環法單車賽達成獨家合作。劉指出，雙方與集團合作期10年，並合作至2025及2026球季，又指環法是國際三大體育賽事之一，對業務前景充滿信心，未來會大力發展。
他又指，雖然全球經濟有下行壓力，但奢侈品未受影響，又舉例指部分奢侈品牌去年業績均有約兩成增長。相信在經濟放緩時，客人會更謹慎選擇合作商，對公司作為龍頭企業，有更好的競爭優勢。
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