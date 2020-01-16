新股專輯：傳高領資本入股　艾德韋宣覓長期合作夥伴

對於公司曾申請在內地A股上市，現改道香港。他表示，公司在不同階段有不同的發展，相信香港作為國際金融市場，對其品牌、業務及海外併購都有正面作用，故來港上市。

公司與西班牙甲組足球聯賽及環法單車賽達成獨家合作。劉指出，雙方與集團合作期10年，並合作至2025及2026球季，又指環法是國際三大體育賽事之一，對業務前景充滿信心，未來會大力發展。

他又指，雖然全球經濟有下行壓力，但奢侈品未受影響，又舉例指部分奢侈品牌去年業績均有約兩成增長。相信在經濟放緩時，客人會更謹慎選擇合作商，對公司作為龍頭企業，有更好的競爭優勢。

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