【即市分析】中美簽貿易協議　中興中芯萬洲做好

中美總算順利簽署首階段貿易協議，但見中方只係派個副總理去代表簽約，唔多唔少反映呢份協議不對等，中國佔了下風。

不過，中美貿易戰氣氛總算緩和下來，未來大半年美國總統特朗普要忙於國內經濟事務以爭取連任，相信會暫時放輕中國貿易問題，第二階段協議會留待第四季再開拖。故受兩國貿易摩擦不利影響的股份，亦有一段喘息的時間。

東方經專欄作者 司慕渢

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