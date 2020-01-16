【即市分析】中美簽貿易協議 中興中芯萬洲做好
2020年01月16日 10:45
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中美總算順利簽署首階段貿易協議，但見中方只係派個副總理去代表簽約，唔多唔少反映呢份協議不對等，中國佔了下風。
不過，中美貿易戰氣氛總算緩和下來，未來大半年美國總統特朗普要忙於國內經濟事務以爭取連任，相信會暫時放輕中國貿易問題，第二階段協議會留待第四季再開拖。故受兩國貿易摩擦不利影響的股份，亦有一段喘息的時間。
中芯國際(00981)現報14.56元，升1%；萬洲國際(00288)報8.61元，升1%；中興通訊(00763)現報27.65元，升2%。中興通訊擬增發A股集資115億元人民幣，相信是備好銀彈今年大搞5G業務。中興股價短線支持在26.4元，向上初步阻力在29元關。
東方經專欄作者 司慕渢
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