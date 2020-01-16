【地產專題】業主放賣不成轉放租　萬元有找租盤湧現

本港整體社會不穩，不少業主將住宅物業轉售為租，市民亦未敢入市，帶動盤源上升，惟拖累租金回落。根據代理行數字，市場湧現約160個月租低於一萬元的租盤，大部分位於新界西。而部分新界大型屋苑兩房單位放盤，月租開價更重現九千多元，當中包括粉嶺名都及屯門新屯門中心。

中原地產網上資料顯示，上述月租萬元以下租盤，有約128個或約80%來自新界西住宅物業，當中超過60%來自屯門區屋苑。而該批低價租盤中不乏大型項目，個別兩房戶月租更跌至近九千元。

其中北區兩項目兩房月租較低，包括粉嶺名都4座一個中層單位，實用面積約399方呎，叫租9,200元，呎租約23.1元。而上水名都4座一個兩房單位，實用面積391方呎，月租開價約9,500元。區內代理指出，全區私人屋苑過去一年都未聞有低於萬元租盤。

至於平價租盤較多的屯門區，租價亦跌至近萬元。新屯門中心一個8座低層，實用面積455方呎放盤，現時月租叫價9,900元，呎租21.8元。置安居蘇永耀指出，該屋苑3座低層G室，實用面積455方呎，開價價曾達1.1萬元，最後減至9,500元租出，呎租20.9元。

毗鄰碼頭區的邁亞美海灣，一個實用面積398方呎兩房單位，月租開價9,800元。祥益袁思賢表示，該盤單位面較較大，過往鮮有同類平價租盤。

此外，區內亦有月租低於8,000元的租盤，但大多為設施較遜色的單幢物業，同時面積較細。如「置樂三寶」3幢物業，現時合共有約22個租賃放盤，當中利寶大廈一個低層兩房間隔，實用面積269方呎，月租叫價更低至7,000元。另一幢麗寶大廈中層一房單位，實用面積238方呎，開價則見7,500元。

事實上，市區同樣有萬元以下租盤供應，不過都是百多方呎的開放式單位。當中港島有4個放盤，主要為實用面積不足200方呎的納米戶。香港仔入伙盤南津‧迎岸一個低層183方呎單位，月租叫價僅9,000元。據了解，該項目F室成交月租跌至8,500元，料為入伙以來最低。而北角單幢樓兆寶大廈，一個實用面積139方呎租盤，叫租僅9,800元。

市場投資者看淡住宅租務市場。資深投資者吳龍飛認為，農曆新年後租賃市場並不樂觀，原因是隨着更多新盤落成，大批收租投資者將單位推出放租，故估計今年租金將會下跌5至10%。

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