港股格局：許繹彬指沽盤湧至　散戶要格外留神

港股升近29,000點後一度倒跌。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，第一階段中美貿易戰簽署，可能是市場預料之內，加上港股升到現水平紛紛出現批股潮，所以投資者到現水平確實要格外留神。

香港凌晨約12點時間，中美雙方在華盛頓白宮簽署了美中第一階段貿易協議，意味世界兩大經濟體終於暫時握手言和，歷時一年半的貿易戰暫時停火，不過兩國並未完全撤銷關稅。協議中提到，中國承諾未來兩年將大量進口總值2,000億美元的美國商品與服務；中國亦會加強保護知識產權和技術轉移；另亦要擴大對美國的市場進入等。兩國在世界注目下終於成功簽訂協議，令環球股市有「歌舞昇平」之感，周四早上港股乘美股的帶動下，輕微高開33點，並一度反彈至近29,000點水平。

農曆新年將至，一眾投資者或傳統基金滿以為大市會一如以往「例靜」；但今年恒指則好像一反常態。受中美貿易戰及美伊問題緩和，本周大市在大成交的帶動下，反彈至超越29,000點的心理關口，但一到接近29,000水平，大市則會急刹停，回落至28,800點。他認為，港股短期升勢過急，在市場將好消息消化得七七八八下，大市的走勢顯得緩慢，呈現沽盤湧至的格局；加上新年來臨中資股或有套現壓力，而市場亦開始觀望企業的年度業績，因此投資者都會先行獲利「食胡」，待回吐後再買貨。

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