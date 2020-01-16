【瑞通推介】嚴選小米及美團牛熊購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美簽署首階段貿易協議，中方未來兩年將增購總值2,000億美元的美國貨品或服務，道指隔晚收報29,030點，升90點或0.3%，創收市新高。

恒指昨先升後回，收報28773點，跌111點或0.3%；周四(16日)靠穩，迫近28,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,100萬元，反映投資者預期港股將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,300至29,399點。

金山軟件周三飆升11%，收報24.1元，五連升累漲24%，14日RSI升至77的超買水平，並創逾年半高。有券商看好集團旗下雲業務及辦公室軟件業務料今年可錄強勁增長。金軟今早於24元水平徘徊，曾再破位高見24.4元。昨有137萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有32萬元淨流入。

小米昨以全日高位12.26元收市，逆市漲近半成，月內累漲13.7%，14日RSI續處超買區。中證監公布，小米生態鏈旗下企業石頭科技獲批註冊上海科創板，打開小米生態鏈模式進入A股的「閘口」，被視為對公司估值帶來利好。

另內媒指小米新手機小米10標準版已獲工信部入網許可，市場料或將於下月發布。小米今早先回，低位守12.1元，其後倒升，一度升至12.38元，再創逾八個月高位。小米昨錄3.47億元北水淨流入，是全日港股通淨流入最多的股份。輪證資金流方面，昨分別有244萬元和251萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團點評昨反覆靠穩，以近全日高位114.1元收市，升1.6%。今早回吐逾2%，下試110元關之支持，上方阻力續留意上市高位116元。昨有逾1,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有236萬元淨流入。

吉利汽車昨收於16元之下，盤中曾跌穿10天線。吉汽連續兩日回落後，今早偏軟，於15.9元下爭持。昨分別有95萬元和52萬元淨流入其好倉和淡倉。

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