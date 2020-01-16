提早開放！內地擬4月起撤外資證券基金持股限制

中美簽署首階段貿易協議，文本指雙方均認為應進行建設性的工作，將在金融服務方面採取具體行動。

文本指出，中國計劃不遲於4月1日取消壽險、養老金和醫療保險領域的外資持股上限規定，並允許美國獨資保險公司進入上述領域。自4月起，中國亦應取消外資證券、基金管理和期貨服務的持股限制，較內地原訂的行業開放時間提前了8個月。

中國証監會去年宣布，期貨公司、基金管理公司、證券公司分別將於今年1月、4月及12月起取消外資股比限制。

信用評級服務方面，中國目前已允許一家美國獨資信用評級服務提供者，對出售給國內外投資者的國內債券進行評級。中國承諾，自本協議生效後3個月內，應審核和批准美國服務提供者已提交的尚未批准的任何信用評級服務牌照申請。

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