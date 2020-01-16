港元拆息︰1個月期回升至1.95厘　終止三連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至1.32厘，終止三連跌；1星期升至1.58厘；與樓按相關的1個月期升至1.95厘，結束連跌三日的局面；3個月期回落至2.22厘。

16/1/2020

隔夜 1.32655厘

1星期 1.58679厘

2星期 1.77595厘

1個月 1.95661厘

2個月 2.10071厘

3個月 2.22262厘

6個月 2.31446厘

12個月 2.37821厘

15/1/2020

隔夜 1.12143厘

1星期 1.54833厘

2星期 1.71369厘

1個月 1.89071厘

2個月 2.11762厘

3個月 2.23667厘

6個月 2.32554厘

12個月 2.37411厘

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