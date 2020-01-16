港元拆息︰1個月期回升至1.95厘 終止三連跌
2020年01月16日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至1.32厘，終止三連跌；1星期升至1.58厘；與樓按相關的1個月期升至1.95厘，結束連跌三日的局面；3個月期回落至2.22厘。
16/1/2020
隔夜 1.32655厘
1星期 1.58679厘
2星期 1.77595厘
1個月 1.95661厘
2個月 2.10071厘
3個月 2.22262厘
6個月 2.31446厘
12個月 2.37821厘
15/1/2020
隔夜 1.12143厘
1星期 1.54833厘
2星期 1.71369厘
1個月 1.89071厘
2個月 2.11762厘
3個月 2.23667厘
6個月 2.32554厘
12個月 2.37411厘
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