香港陷冰島危機？　基金教父直指危言聳聽！

近年多番揚言沽空港元及人民幣的對沖基金Hayman Capital創辦人巴斯(Kyle Bass)預期，今年香港將爆發全面的銀行業危機，陷入與10年前冰島和愛爾蘭類似的困境。

然而，「基金教父」雷賢達對此絕不認同，認為是危言聳聽。他直指：「有些人想動搖港人信心，這樣說是有目的，想得到一些個人利益，香港市民不用理會。因香港本身有實力，過去已經歷和安然度過很多風浪，聯繫匯率繼續屹立不倒，將來亦不會改變。」他補充，當然聯繫匯率不變，不代表資產價格不會改變，當資產價格過高或不合理，也會調整。香港股市亦會繼續受外圍股市影響。

他續指，社會示威活動對零售、旅遊等行業的影響已逐步反映，這些行業的失業率會上升，但不認為香港面臨全面銀行危機，因香港還有很多行業支撐銀行業務，香港作為國際金融中心的地位不會受影響，亦不會輕易被新加坡取代，畢竟香港仍擔當中國門戶的角色，但新加坡與香港有競爭不是今時今日的事。

他又指，10年前冰島和愛爾蘭經歷金融危機，但她們是孤立(isolate)的地方，香港則背靠中國，資金自由出入，很多內地人仍想來香港，所以香港絕不似當年冰島和愛爾蘭面對的困境。

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