中美達成首階段協議　瑞銀料人民幣升至6.7

中美終達成首階段貿易協議。中國承諾在未來兩年採購2,000億美元美國商品及服務，美國則對1,200億美元的中國商品加徵關稅降半至7.5%，與早前公布一致。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，隨著中美簽訂第一階段貿易協議，加上地緣政治局勢趨於穩定，亞太經濟增長預期從去年四季度的5%，到今年四季度加速至5.5%。該行調高了大部份亞太貨幣預期，其中，人民幣目標從原來全年的7.0，調高至上半年的6.80，到下半年進一步增強至6.70。而據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.8807，較上日上調38點子，呈五連升。周四離岸人民幣(CNH)兌美元由6.8931，回升至6.8814。

瑞銀指協議亦利於風險資產，繼續看好新興市場股票及美元計價主權債券。但兩國談判前路漫漫，美方至今還維持對2,500億美元中國商品加徵關稅25%，估計商業投資信心只能小幅回升，企業已重整的供應鏈部署，也不大可能回復到貿易摩擦前的模樣。

在過去15年，當亞太經濟動能比美國要好，亞太貨幣即期匯率(相對美元)當年上漲0%至4%。當前，中國作為許多亞洲國家的最大貿易夥伴，人民幣轉強有利於亞太貨幣，預期亞太貨幣(相對美元)今年平均有低至中單位數增長。

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