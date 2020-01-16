洪劍峰料中美首階段貿易協議助香港出口增長

他指，首階段貿易協議未有取消已加徵的關稅，料尚未被徵重關稅的貨品，包括手機及電腦產品或能於往後協議中獲得豁免，讓內地及台灣廠商鬆一口氣。而因這類產品多經香港轉口，所以對香港轉口貿易亦有幫助。

另外，這次協議為廠商提供更多時間安排遷廠事宜。他預計，中美貿易關係於今年年內都不會有惡化，廠商不需怕被買家施壓而急忙將廠房搬離中國。但搬廠是遲早的事，因內地勞動力成本遠超東南亞國家，所以就算美國未來向東南亞國家發動貿易戰，加徵關稅，在該處設廠仍有低生產成本優勢。

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