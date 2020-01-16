洪劍峰料中美首階段貿易協議助香港出口增長
2020年01月16日 12:33
東網電視更多新聞短片
中美簽署首階段貿易協議，香港電子貿易商萬保剛集團(01213)主席洪劍峰估計，今次協議並非兒戲，對廠商來說是好消息，料廠商生意會改善，且香港今年轉口及出口貿易生意亦會增加。
他指，首階段貿易協議未有取消已加徵的關稅，料尚未被徵重關稅的貨品，包括手機及電腦產品或能於往後協議中獲得豁免，讓內地及台灣廠商鬆一口氣。而因這類產品多經香港轉口，所以對香港轉口貿易亦有幫助。
另外，這次協議為廠商提供更多時間安排遷廠事宜。他預計，中美貿易關係於今年年內都不會有惡化，廠商不需怕被買家施壓而急忙將廠房搬離中國。但搬廠是遲早的事，因內地勞動力成本遠超東南亞國家，所以就算美國未來向東南亞國家發動貿易戰，加徵關稅，在該處設廠仍有低生產成本優勢。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。