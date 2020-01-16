【高盛推介】阿里跌穿220元　追蹤購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：近日遭股東減持的阿里巴巴昨日(15日)再次在歷史高位中回落，收市跌約1.3%；周四(16日)繼續回落，早段低見218.6港元後跌幅收窄，半日收報219.6元，跌0.5%。

觀察個股認股證資金流向，可見昨日大量資金轉向部署認購證，錄得約4,670萬元資金流入，為昨日最多資金流入的輪證相關資產。

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美團點評周二(14日)曾創上市新高，見116港元；今早段則低見110.9元後跌幅收窄，半日收報111.9元，跌1.9%，落後大市。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約560萬元。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧美團，過去4個交易日共錄得約11.6億元資金淨買入。

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