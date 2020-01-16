【高盛推介】阿里跌穿220元 追蹤購沽證
2020年01月16日 12:53
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：近日遭股東減持的阿里巴巴昨日(15日)再次在歷史高位中回落，收市跌約1.3%；周四(16日)繼續回落，早段低見218.6港元後跌幅收窄，半日收報219.6元，跌0.5%。
觀察個股認股證資金流向，可見昨日大量資金轉向部署認購證，錄得約4,670萬元資金流入，為昨日最多資金流入的輪證相關資產。
阿里購(19448)，行使價246元，2020年06月03日到期，實際槓桿9.6倍，市場上槓桿最高認購證。
阿里購(17966)，行使價223.98元，2020年09月23日到期，實際槓桿5.6倍。
高盛其他產品條款：
阿里沽(18745)，行使價198元，2020年07月07日到期，實際槓桿7.1倍。
美團點評周二(14日)曾創上市新高，見116港元；今早段則低見110.9元後跌幅收窄，半日收報111.9元，跌1.9%，落後大市。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約560萬元。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧美團，過去4個交易日共錄得約11.6億元資金淨買入。
近日市場留意行使價在120元附近、7月份到期的貼價認購證。投資者如看好，可留意當中槓桿最突出的美團購(13913)。價外選擇則可留意價外幅度約13%的美團購(14000)。投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛(58608)，收回價與現價有約7.6元差距。
美團購(13913)，行使價120.1元，2020年07月28日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、熱門條款產品中，槓桿最高。
美團購(14000)，行使價126.8元，2020年08月31日到期，實際槓桿5.6倍。
美團牛(58608)，收回價104.08元，行使價101.08元，換股比率100，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。