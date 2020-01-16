貿易協議利前景　劉鶴料去年內地GDP增逾6%

中美剛簽署首階段貿易協議，市場預期加強中國經濟穩定勢頭。內媒報道，中國國務院副總理劉鶴在簽署協議後的記者會中表示，預計中國2019年國內生產總值(GDP)增速超過6%，1月數據顯示經濟展望好過預期。國務院總理李克強周一(13日)亦稱，將2019年GDP增長目標定於6%至6.5%，居民消費價格指數(CPI)漲幅3%左右。

外電綜合65家機構預測中值結果顯示，受惠於工業及投資增速平穩，內地去年四季GDP按年增速預計企穩在6%，全年可望增長6.1%。渣打銀行駐香港首席經濟學家丁爽預計，第四季中國經濟表現優於第三季，全年增長很可能高於6%。

內地一系列重磅經濟數據將於周五(17日)揭曉，包括去年第四季及全年GDP、固定資產投資、工業增加值及社會消費品零售總額等。

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