【大行報告】滙豐研究唱好騰訊　目標價升至483元

騰訊股價午後跌0.2%至398元；若以新目標價計，現價尚有逾20%的上升空間。

該行指出，騰訊早前公布微信將發展「短內容」，這可能會改變競爭格局，而微信之11億月活躍用戶及其小程式之3億月活躍用戶，可擴大發布範圍及擴大用戶群，有利騰訊重獲市場份額。

報告相信，騰訊通過其小程序交易提高廣告及付款的獲利能力，其管理層早前已透露去年微信小程序的成交總額達8,000億元人民幣，按年增160%。該行認為，隨着微信支付的覆蓋範圍更加廣，支付收入增長有望上升。

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