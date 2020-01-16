報告：全球十大最貴城市亞洲佔半　香港排榜首

瑞士寶盛發布《2020年全球財富及高端生活報告》顯示，亞洲為高端消費最昂貴的地區，歐洲最便宜。美洲地區則介乎兩者之間，但區内價格差異很大，而政府政策、稅收、服務費和當地貨幣匯率走勢則是造成區域和城市間價格差異的主要因素。

報告指出，亞洲在全球十大最昂貴城市中佔5席，最貴的尤其是住宅物業價格。就豪華汽車價格而言，亞洲有8個城市晉身全球十大最昂貴城市之列。但亞洲的小型高端貨品售價則較吸引。

亞洲擁有世界上最昂貴和最便宜的城市，分別為香港和孟買。在房地產、美容服務、高級餐飲、商務艙機票和律師費方面，香港處於全球第90個百分位數之上。上海在亞洲乃至全球排名第二。雖然在房地產和酒店方面比香港便宜，但上海在手錶和女士手袋等可携帶高端商品，以及律師和個人培訓等服務方面收費昂貴。在孟買，幾乎所有商品的價格都相對便宜，個別服務的價格更等於或接近最低四分位數。

歐洲城市價格最吸引，巴塞隆納和法蘭克福為歐洲享受高端生活的最佳城市。巴塞隆拿的高端房地產價格仍然相對便宜，而法蘭克福的可携帶高端商品和酒店套房的性價比則尤其突出。此外，倫敦為歐洲最昂貴城市，其次為蘇黎世，主要是因為當地服務費高昂及酒店和餐飲價格較高。

美洲總體排名第二，其中紐約和溫哥華分別為區內最昂貴及最便宜的城市。由於勞工成本高昂，北美的服務成本特別高，而高稅率則拉高了拉丁美洲高端貨品的價格。在南美洲，里約熱內盧和墨西哥城的高端房地產價格便宜，但貨品價格和服務費卻相對高昂。

報告透過瑞士寶盛高端生活指數(Julius Baer Lifestyle Index)，對全球28個城市的20個高端貨品和服務的價格進行調查，當中涉及10個亞太區城市、12個歐洲、中東和非洲城市，以及6個美洲城市。

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