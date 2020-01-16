信銀國際廖群：中美第二階段貿談料更艱難

中美簽署首階段貿易協議，中信銀行(國際)首席經濟師兼研究部總經理廖群認為，這標誌着中美在貿易上暫時休戰，但第二階段的談判「肯定更tough(艱難)」，議題包括中國的產業補貼、知識產權等。暫時所見，中國難以在這些問題上讓步，美方亦會堅持爭取，令情況拉鋸。而且現階段不知道第二階段談判何時開始，「可以是明天、可以是春節後」。

不過他指出，現階段中國可以在關稅問題上暫時放鬆，關稅不再大幅增加，對出口肯定有利，無論中國或香港上半年出口增長勢必由負轉正。

然而，香港本地生產總值(GDP)暫時難逃出收縮的命運，他預料農曆新年後，會有不少商舖結業，相信要到下半年，GDP才會有起色。原因一來是激烈示威問題有機會獲得較好的解決，二來是去年第三、四季基數太低，有利本年下半年由負轉正。

－－－－－－