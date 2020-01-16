新股專輯：三和精化強調做好品牌 建橋睇好民辦教育

三和精化行政總裁兼主席陳炳強

陳炳強表示，精細化工應用於汽車、住房等日常消費品，市場對精細化工有剛性需求，故不受經濟影響。

周氏又指，《民辦教育促進法》可促進行業健康發展，相信未來發展會有改善。

曠世控股公司秘書劉仲緯指，公司有為人民幣進行對沖，人民幣匯率變動影響不大。

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