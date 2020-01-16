新股專輯：三和精化強調做好品牌 建橋睇好民辦教育
2020年01月16日 14:17
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三和精化行政總裁兼主席陳炳強
周四(16日)7隻新股齊首掛！其中，中國精細化工產品製造商三和精化(00301)行政總裁兼主席陳炳強表示，新股市場熱鬧，證明市場對香港整個市場有信心，又認為本地社會事件沒有影響，強調會做好品牌和業務。
陳炳強表示，精細化工應用於汽車、住房等日常消費品，市場對精細化工有剛性需求，故不受經濟影響。
建橋教育(01525)董事長周星增指，民辦教育是中國內地教育未來增長點，並可促進改革，相信定位不會改變，料未來有更大發展空間。
周氏又指，《民辦教育促進法》可促進行業健康發展，相信未來發展會有改善。
家居裝飾品原設計生產商曠世控股(01925)主席金建新指，公司業務主要集中在歐洲地區，故中美貿易對公司影響不大，但由於美國消費市場龐大，公司有意開拓美國市場。
曠世控股公司秘書劉仲緯指，公司有為人民幣進行對沖，人民幣匯率變動影響不大。
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