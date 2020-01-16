大和賴志文：首階段貿易協議對中國經濟不利

有「新末日博士」之稱的大和資本市場日本以外亞洲區首席經濟學家賴志文發表研究報告指出，中美首階段貿易協議在掌聲和歡呼之中簽署，然而中美最高領導人沒有一同在白宮慶賀，或已告訴大家，協議對中國經濟已做成打擊，協議對中國不利。有關的簽署在內地也沒有特別慶賀。

他指，長達86頁的協議，與去年12月中公開的部分大致相同，大部分關稅仍然存在，覆蓋中國2/3產品：2,500億美元產品抽25%、1,200億美元產品抽7.5%關稅。可以說，這些關稅是美國的重要工具，在未來幾年將中國分解。

中國承諾未來兩年向美國購買2,000億美元產品，包括770億美元工業生產、520億美元能源、320億美元農產品、380億美元服務。在該行看來，美方的要求過分，因在貿易戰之前，中國每年只以1,200億美元購買美國產品。那時中國能在出口收入中獲得足夠的資金去購買入口產品，可是在關稅繁重、全球需求第2年放緩之下，中國難有足夠美元去履行承諾。

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