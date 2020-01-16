屯門市廣場以東綠化地申建600伙 規劃署不反對

屯門市廣場以東一幅包括「綠化地帶」、「政府、機構或社區」用途的土地，早前向城市規劃委員會提出作分層住宅發展，興建600個單位，規劃署不反對，預計明日(17日)可望獲得通過。

上述屯門青山公路—青山灣段436號地皮，面積約25,447方呎，申請人要求改劃為「住宅(甲類)27」用途，以6.08倍地積比率，興建1幢30層高綜合大樓，其中住宅樓層佔26層，住用樓面約149,267方呎。另設約5,382方呎非住用樓面，作住客會所和早期教育及訓練中心。

規劃署指出，地盤毗鄰屯門市中心，鄰近西鐵屯門站，主要作分層住宅及政府機構用途，改劃土地用途，並不會造成與周圍環境不兼容。

資料顯示，上述申請地盤亦曾於2008年獲城規會批准以0.4倍地積比率，重建1座屋宇。

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