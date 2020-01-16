【大行報告】莎莎盈利恢復需時 麥格理維持「中性」 評級
2020年01月16日 14:54
東網電視更多新聞短片
麥格理發表報告表示，莎莎國際(00178)截至去年底止第3季度(2019年10至12月)港澳同店銷售表現按年跌34.7%，但由於公司積極削減在港店舖和清減存貨，料成本和營運效益有望改善。該行預期公司銷售表現將不會再惡化，但在市場競爭激烈下，料盈利恢復需時，維持「中性」評級，目標價1.9元。
該行續指出，香港市場同店銷售的跌幅有所收窄，主要受本地需求回升以及農曆新年前購物所帶動。不過，由於本地示威活動持續，加上武漢近月爆發肺炎，預期農曆新年期間的消費將比較淡靜。另外，港澳市場同店銷售表現持續分化，季內澳門區同店銷售錄雙位數增長，或因為受益於從香港轉移的部分銷售。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。