【大行報告】莎莎盈利恢復需時　麥格理維持「中性」 評級

該行續指出，香港市場同店銷售的跌幅有所收窄，主要受本地需求回升以及農曆新年前購物所帶動。不過，由於本地示威活動持續，加上武漢近月爆發肺炎，預期農曆新年期間的消費將比較淡靜。另外，港澳市場同店銷售表現持續分化，季內澳門區同店銷售錄雙位數增長，或因為受益於從香港轉移的部分銷售。

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