滙豐料香港經濟全年收縮0.7%　第3季才見轉機

滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民預計，今年上半年香港經濟仍面臨挑戰，將全年本地生產總值(GDP)增長預測由正1.5%下調至負0.7%。至2021年，由於經濟已經歷兩年負增長及受刺激政策支持，料GDP將顯著反彈2.8%。

他並預計，今年第3季起，香港經濟將率先重返正增長軌道，紓困政策有助支持私人消費開支轉強，帶動香港經濟於第3季錄得1.9%增長，第4季則增長4.4%。

樓市方面，范力民認為，樓市成交低迷，做價轉趨波動，預計今年整體樓價將下調5至10%，但由於低息環境對樓價構成支持，料沒有進一步下行空間。

近月港息於高位徘徊，港匯亦見轉強，范力民相信，這是由於近期大型公司來港招股，抽緊市場流動性所致，料有關活動完結後，港息料會正常化，而且香港亦沒有顯著資金流走迹象。

內地經濟方面，滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌預計，今年全年內地GDP增長將放緩至5.8%，相較去年為6.2%。他相信，內地將於今年中再次「降準」、另會繼續下調貸款市場報價利率(LPR)及增加基建貸款，但有關措施僅能紓緩經濟下行速度，難以逆轉跌勢。滙豐外幣策略環球主管潘維達預計，今年人民幣將保持穩定，料第4季貶值至7.15兌每美元(每百港元兌約91元人民幣)。

－－－－－－