維他奶澄清研究報告失實 股價急飆逾半成
2020年01月16日 15:28
東網電視更多新聞短片
維他奶國際(00345)公布，董事會注意到，Valiant Varriors於周四(1月16日)發表的市場研究報告載有關於集團的若干指控。董事會強烈否認該報告所載的指控，並認為該等指控並不準確及具誤導性。
維他奶國際股價現飆5.23%，報29.15元。
公司表示，除上文所披露者外，董事會確認並不知悉有任何必須公布的其他資料，以避免證券出現虛假市場，亦不知悉有任何內幕消息需根據條例披露。股東務須注意，相關指控乃沽空機構的意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對本公司、董事會及公司管理層的信心，以及損害公司聲譽。因此，股東應額外小心處理該等指控。公司保留對Valiant Varriors及/或相關指控的負責人士採取法律行動的權利。
董事會認為，該報告載有若干事實錯誤、誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動。公司將於適當時候另行發表公告，澄清及處理該報告所提出有關集團的指控。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。