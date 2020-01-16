維他奶澄清研究報告失實　股價急飆逾半成

維他奶國際股價現飆5.23%，報29.15元。

公司表示，除上文所披露者外，董事會確認並不知悉有任何必須公布的其他資料，以避免證券出現虛假市場，亦不知悉有任何內幕消息需根據條例披露。股東務須注意，相關指控乃沽空機構的意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對本公司、董事會及公司管理層的信心，以及損害公司聲譽。因此，股東應額外小心處理該等指控。公司保留對Valiant Varriors及/或相關指控的負責人士採取法律行動的權利。

董事會認為，該報告載有若干事實錯誤、誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動。公司將於適當時候另行發表公告，澄清及處理該報告所提出有關集團的指控。

－－－－－－