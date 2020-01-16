台積電調高今年資本開支　同業中芯乘勢再升6%

台積電去年公布第三季業績時，將2019年資本開支預算提高40億美元至介乎140億至150億美元，券商當時普遍將此舉解讀為台積電看好半導體前景的訊號。

台積電計劃將今年80%左右的資本開支預算用於發展7、5及3納米的工藝(中芯目前最先進技術只是14納米)，7%左右用於發展先進封裝，10%左右用於特殊技術(即某一納米技術節品的產品應用)。財務長黃仁昭表明，公司會繼續致力維持可持續的現金分紅。

董事長劉德音表示，台積電的資本開支按照市場增長而定，如果其3納米技術成功，資本開支預算就不會減少。

台積電總裁魏哲家表示，撇除記憶體，全球半導體市場今年增長率會有8%，而台積電等半導體代工廠今年增長會有17%。不過，董事長劉德音其後修正，17%是計及了三星等既設計集成電路(IC)，又自設半導體廠房的公司，如果只計台積電等只會替別人生產半導體的代工廠，增長率應為11%。

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