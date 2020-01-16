台積電將首季毛利指引上限調高至50.5%

半導體「一哥」台積電去年第4季毛利率高達50.2%，高過50%的指引上限。財務長黃仁昭表示，台積電今年首季的毛利率指引介乎48.5至50.5%，即比去年第4季的指引範圍高0.5個百分點。

被問到50%是否保守，他認為50%左右的毛利率指引是理想的，產能利用率並不是唯一因素，新台幣匯率也有影響；又指今年下半年會有所回落，原因是即將量產的5納米技術會帶來折舊開支，造成毛利攤薄效應。儘管如此，總裁魏哲家相信，5納米技術產品的毛利率將來會有所改善。

黃仁昭又說，去年全球經濟前景不明朗，半導體行業並不好過，但台積電客戶的庫存於第4季已經消化得七七八八。就算每年第一季是傳統淡季，今年的也會比前幾年好，原因包括愈來愈多的5G智能手機會陸續面世。

魏哲家表示，7納米技術的產品今年的收入佔比會從去年的27%提升至30%，5納米會有10%。他指出，5納米能將運算密度大舉提高，速度亦會比7納米快20%，應用多為高效能運算系統(HPC)及高檔智能手機，客戶已經準備好引入此技術節點，下半年會量產有關晶片。

至於更先進的3納米，公司早前表示會在2022年量產，魏稱4月會有更多公布，但與客戶合作進度良好，相信成本會下降，用途同為HPC和高檔智能手機。

更成熟的技術節點方面，魏哲家直言，28納米今年恐怕沒有增長，原因是全球產能過剩，其利用率也會低過台積電整體的平均水平，往後要靠針對CMOS圖像感應器及物聯網(IoT)設備等個別產品的特殊生產工藝讓其復甦，或需時1至2年。

16納米方面，他認為增長還很理想，IoT和自動駕駛也能用得上，暫時不見得客戶下降成熟技術的需求指引。就算汽車銷量增長不大，但搭載於車內的半導體仍會增加。

有分析員擔心，台積電的主要對手英特爾(Intel)和三星電子也正積極研發7納米，如果其技術短期內取得突破，恐對台積電構成威脅。魏稱，「我們會繼續佔有高的市場份額」。

另外，市場關註台積電會否因應中美角力到美國設廠。董事長劉德音表示，台灣廠成本低，儘管台積電建廠會考慮客戶需求，但重點仍是成本優勢，暫時不見得有客戶會願意替台積電分擔在外地建廠帶來的額外成本。他又說，台積電是要做「大家的晶圓代工廠(everyone's foundry)」，但先進技術的研發都會留在台灣做。

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