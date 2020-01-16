華為晶片生意被中芯搶？ 台積電總裁︰報道不實

台積電剛才舉行分析員會議，台下有人問其14納米工藝、以及中國業務市場份額是否有萎縮之虞。儘管問題沒有提及華為，惟總裁魏哲家回應時表示︰「通常我不會回答這種涉及特定客戶的敏感問題，但報紙的報道並不真實(not true)」。

台積電去年全年中國收入貢獻為20%，比2018年高3個百分點。董事長劉德音指，中國去年的半導體需求比在美國等其他市場強勁，相信中國收入佔比會穩定在目前水平。

魏哲家表示，中國5G和人工智能(AI)相關的半導體需求是台積電中國大陸業務的主要增長動力，今年會體現在智能手機及高性能運算系統(HPC，High Performance Computing)，而虛擬貨幣相關的需求會回歸正常。

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