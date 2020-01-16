歐股早段個別發展 ASML股價微跌
2020年01月16日 16:16
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中美簽署了翹首以盼的首階段貿易協議，歐股早段則個別發展，英國富時100指數報7,640點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報13,462點，升30點或0.23%；法國CAC指數報6,037點，升5點或0.08%。
中國與荷蘭貿易關係變得緊張，據報中國政府警告荷蘭不要阻止半導體設備製造商ASML向華供貨，ASML股價早市跌0.15%。
剛榮登全球最大的飛機製造商寶座的空中巴士表示，其寬體機A330neo有足夠的需求，以保持穩定的生產水平；空中巴士股價現升0.15%。
為實現到2025年包裝完全可回收或可重複使用，雀巢計劃投資20億瑞士法郎(約163億港元)在可持續包裝解決方案上；股價靠穩升0.04%。
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