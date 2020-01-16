【市後重點睇】圓匯回落 道期靠穩
2020年01月16日 16:17
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(Getty Images圖片)
美匯指數報97.25；港匯企7.77水平；離岸人民幣(CNH)於6.888上落，美元兌日圓進一步升上109.97。歐元兌美元變動不大，報1.1151，英鎊報1.304。金價處1,553美元；布油企64.31美元，紐油報58.13美元。道指期貨升47點。
●市後關注點
-21:30 美國12月零售銷售、美國每周新申領失業救濟人數
●港股缺乏方向，恒生指數全日收報28,883點，升109點或0.38%，主板成交1,015億港元。幾隻科網股龍頭回吐，阿里巴巴跌0.63%；美團點評及小米集團跌1.58%及0.33%；騰訊收市微升0.3%。
-維他奶遭沽空機構狙擊，股價曾挫半成，該公司其後澄清研究報告失實，收市倒升5.6%。
●新股專輯：
-魚缸通：散戶抽新股賺大錢等過肥年。
-新石文化飆一倍後回落，九毛九高位波動。
-傳高領資本入股，艾德韋宣覓長期合作夥伴。
-商品大王撐老友！新股掛牌踩場兼「敲鑼」。
●A股快報：滬綜指收跌15點，京滬高鐵首掛飆38%。
●亞洲股市：日韓股揚升，澳股呈三連升。
●中美貿易戰：
-洪劍峰料中美首階段貿易協議助香港出口增長。
-中美達成首階段協議，瑞銀料人民幣升至6.7。
-羅傑斯警告：若今年美國經濟轉差，貿戰勢重臨。
-貿易協議利前景，劉鶴料去年內地GDP增逾6%。
-信銀國際廖群：中美第二階段貿談料更艱難。
-大和賴志文：首階段貿易協議對中國經濟不利。
-人行：中美協議內容與內地金融業擴大開放方向一致。
●報告：全球十大最貴城市亞洲佔半，香港排榜首。https://bit.ly/3agYq63
●又唱淡！大鱷巴斯：香港將全面爆發銀行業危機。
-香港陷冰島危機？基金教父直指危言聳聽！
-滙豐料香港經濟全年收縮0.7%，第3季才見轉機。
●提早開放！內地擬4月起撤外資證券基金持股限制。
●上月內地新增人幣貸款1.14萬億元，低過預期。
●房委會：1月份第二市場暫錄25宗成交。
●長沙灣WEST PARK首推30伙，一房入場費607萬。
-【多圖】長沙灣WEST PARK一房現樓示範單位有得睇。
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