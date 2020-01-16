【fb直播】簽署首階段協議後　股民點部署？

2020年01月16日 16:38
  • 東網電視
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    中美兩國正式簽署首階段貿易協議，不過港股周四(16日)走勢反覆，全日波幅超過270點，好消息出齊未？大市向上衝仲要咩條件？
    大行麥格里表示，莎莎(00178)積極削減香港分店數目以及清減存貨，料有望改善營運成本及效益，莎莎股價由低位反彈，唔通最壞時間已經過去？
    金山軟件(03888)跑贏大市，股份連升六個交易日，因乜解究咁強勢？公司分拆雲業務上市真係咁有利？
    周四(16日)總共有7隻新股上市，當中超購逾千倍的新石文化(01740)跑出，高開接近1倍，上市第2日的餐飲股九毛九(09922)更創上市新高，呢類股份仲追唔追得過？
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