【fb直播】簽署首階段協議後 股民點部署？
2020年01月16日 16:38
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中美兩國正式簽署首階段貿易協議，不過港股周四(16日)走勢反覆，全日波幅超過270點，好消息出齊未？大市向上衝仲要咩條件？
大行麥格里表示，莎莎(00178)積極削減香港分店數目以及清減存貨，料有望改善營運成本及效益，莎莎股價由低位反彈，唔通最壞時間已經過去？
金山軟件(03888)跑贏大市，股份連升六個交易日，因乜解究咁強勢？公司分拆雲業務上市真係咁有利？
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