【難扭頹勢】國泰上月訪港客運量大挫46% 春節後更弱
2020年01月16日 16:41
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(Getty Images圖片)
因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)公布，國泰與國泰港龍2019年12月合併結算的客、貨運量，按年均有所下跌。其中，訪港客運量更按年大跌46%。
兩家航空公司去年12月合共載客299.48萬人次，按年下跌3.6%，為連跌5個月；全年載客量按年跌0.7%，期內運力則增加5.1%。
兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共17.756萬公噸，按年減少2.9%，更連續14個月下滑；全年的載貨量按年減少6.1%，運力亦減少0.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.7%。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，去年12月的入境旅遊需求仍然低迷，內地、台灣及日本等區域航線的訪港需求尤其疲弱。至於出境旅客運量按年下跌4%，遠遜假期旺季的預期水平。他指出，農曆新年後的訂位狀況顯著落後，尤以訪港客運為甚。
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