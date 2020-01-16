【大行報告】農銀國際：中興受惠5G　予「買入」評級

該行續指，中興的產品組合集中於5G通訊設備及智能電話等高端產品，有利其毛利持續增加，故分別提升2019至2021年的毛利預測為38%、38.9%及40%。

該行預計，中興未來仍受惠於內地5G高速發展及網絡覆蓋增加，故給予「買入」評級，目標價31元，相當於今、明兩年市盈率的19.1及15.3倍。

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