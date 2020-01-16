【大行報告】農銀國際：中興受惠5G 予「買入」評級
2020年01月16日 16:45
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
農銀國際發表報告指，中興通訊(00763)受惠於內地5G網絡發展及公司贏得數個來自內地電訊商的新計劃投標，令其營運商網絡業務增長強勁。中興亦跟國內、外營運商建立戰略合作關係，共同發展電訊網絡。該行預期中興在2019至2021年的營運商網絡收入分別按年升12%、17%及10%。
該行續指，中興的產品組合集中於5G通訊設備及智能電話等高端產品，有利其毛利持續增加，故分別提升2019至2021年的毛利預測為38%、38.9%及40%。
該行預計，中興未來仍受惠於內地5G高速發展及網絡覆蓋增加，故給予「買入」評級，目標價31元，相當於今、明兩年市盈率的19.1及15.3倍。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。