大新料今年港GDP再倒退1.7%　樓價或挫一成

大新銀行經濟師温嘉煒認為，本地消費及零售行業或於未來一至兩季續受社會事件及旅客來港意欲影響，均言今年香港經濟仍有挑戰，預期年內失業率會溫和上揚，全年平均值料升至3.5%，並估計今年全年本地生產總值(GDP)再倒退1.7%，至明年則回升2.2%。

儘管香港經濟面對眾多不明朗因素，他指，本地未見大規模資金外流，又認為香港作為環球金融中心，具備應付大規模資金進出的能力。

此外，他指本地資產市場表現穩定，無論股市或樓市均沒有出現明顯的抛售浪潮。近日環球資產市場氣氛改善，估值偏低的港股或會吸引資金流入，預料恒生指數今年的上落區間將介乎26,000至31,000點。然而，樓市則有機會回落5至10%，料主要回調於上半年出現。

中美簽訂首階段貿易協議，温指出，美國仍保留大部分關稅措施，料內地會加快增加對其他亞洲國家以及歐盟的出口，以抵銷美國關稅的持續性衝擊，料內地整體出口全年仍能保持0.5%的增長。

他認為，內地為應對經濟下行壓力，將繼續推行積極財政措施，並有機會再度降準、調低中期借貸便利、貸款市場報價利率等流動性工具的利率，降低融資成本，不過短期內下調基準利率機會較低，預料內地今年GDP增長將放緩至5.9%，人民幣年內則於6.8至7兌每美元區間波動。

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