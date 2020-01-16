15年首見紅！安永料香港本財年赤字達700億

左起：安永稅務及諮詢有限公司人力資源諮詢服務合夥人蔡智煇；安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟；安永稅務及諮詢有限公司金融服務稅務與商務諮詢服務合夥人何耀波

會計師事務所安永預計，預計2019至2020年度(本財年)香港財政赤字將達700億港元，為15年以來首次呈現赤字，相當於2019年預計本地生產總值(GDP)的2.5%，但指赤字介乎2至3%屬可接受水平。

據安永推算的赤字數字，香港於2020年3月31日止的財政儲備將減至11,010億元，仍然超過1萬億元。

安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，由於經濟環境轉差，政府原先預計的盈餘將會變成赤字。中美貿易摩擦及持續的社會事件，對香港去年的經濟及社會造成極為沉重打擊。她預計，賣地放緩將令土地收入較原先預計少180億元，另預計本財年利得稅及薪俸稅收入將會分別比原先預計少280億元及76億元。由於物業及股票市場交投沒有先前暢旺，估計印花稅收入將低於原先預計80億元。

展望未來，安永認為現時香港面對的艱難環境可能在短期內仍會持續。該行建議，政府面對當前社會經濟環境，更需要善用財政儲備，因此建議主要6項措施，包括引入「僱傭補貼計劃」；優化現時的研究及開發支出加計稅務扣減措施；促進香港發展成為知識產權貿易中心；提供稅務激勵措施予合資格綠色債券；引入地區總部稅務優惠措施；優化供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額。

－－－－－－