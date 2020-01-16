超標完成！內地政府去年已償還民企欠款逾6600億人幣

中國工信部副部長辛國斌周四(16日)表示，截至去年12月底止，各級政府部門及大型國企已清償民營及中小企帳款6,600多億元人民幣(下同)，清償進度約75%，完成年底前清償一半以上的目標。

針對民營上市企業反映被拖欠較嚴重的情況，辛氏稱，已聯同相關部門開展相關專項行動，協助近500家民營上市企業解決80多億元欠款。

據去年12月的第三方評估結果，94%企業對清欠工作表示滿意，96%企業反映去年沒有新增拖欠款項。有受訪企業反映，拖欠數年的帳款得到清償後，企業因而起死回生。通過評估也發現，目前清欠工作中仍存在問題，主要是「新官不理舊帳」、瞞報及漏報情況仍存在。同時，工程建設領域欠款或長欠不還的問題仍嚴重。

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