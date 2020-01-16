分享獨特優勢！港交所下周率團參與世界經濟論壇年會

李小加發表網誌表示，除了史美倫外，這次同行的還有另外5位同事，包括首次赴會的倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉。

他表示，過去幾個月，雖然面對本土和宏觀經濟上的多種挑戰，但香港金融市場仍展現出強大的韌性。香港證券市場仍然能夠吸引各地的公司前來上市。此外，年內債券市場、衍生產品市場同樣創出許多新紀錄，還推出一系列的新產品。

他相信，只要大家團結一心，香港總是能夠戰勝困難、浴火重生。這就是他下星期要去達沃斯傳遞的資訊。

另外，主席史美倫亦發表網誌，表示企業着手推行有效的ESG(環境、社會及管治)措施已不再是純粹「錦上添花」或「例行公事」，而是業務興盛及社會繁榮的要素，這不僅能回應投資者的期望，亦是企業長遠取得成功的關鍵。

她指出，港交所有責任鼓勵所有市場參與者為進一步發展香港ESG生態圈出一分力。該所的目標是建立健全、可持續發展且能迎合香港市場獨有文化和需要的ESG生態圈，同時符合國際標準和期望。

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