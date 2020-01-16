【2月中有危機？】大鱷醞釀狙擊　重提「沽空港元」

外國傳媒報道，有看跌港元的對沖基金經理認為，港元近期升勢可能很快面臨考驗，時機就在2月中旬！港元兌每目前接近7.77水平，上周曾升至3年高位的7.7624。

受流動性緊張影響，港元兌美元上周升至2017年初以來的最強水平。值得留意的是，就在此輪升勢的短短幾個月之前，港元觸及了7.85的兌換保證區間弱方，促使香港金管局干預，並引發港元兌美元聯繫匯率制可行性的猜測。因此，今次港元戲劇性轉強，令人充滿質疑。

【2月中旬利好消散】

在Trium Capital資產組合經理Thomas Roderick的眼中，港元狂升提供了一個通過期權市場沽空港元的誘人機會。雖然近期新股抽緊了市場流動性，加上香港本地緊張局勢緩和，港元因此上揚，但Roderick預計，這些助升因素將消退。他還表示，香港抗議活動再度升溫的風險或美元迎來買盤，將令港元受壓。

他更預計，到今年2月中旬，所有上述利好因素都將消散，市場在回歸基本因素下，確實是做好美元的機會(即港元會轉弱)，這是合理的。

【恐爆發全面銀行業危機】

另一「大鱷」、對沖基金Hayman Capital創辦人、近年多番揚言沽空港元及人民幣的巴斯(Kyle Bass)亦預期，今年香港將爆發全面的銀行業危機。

他稱，香港持續的政治動盪，令經濟陷入衰退，銀行資產佔本地生產總值(GDP)的比重偏高，零售亦大幅下滑。在這背景下，該基金已透過沽空港元對沖風險。惟他透露沒有選擇沽空港股，因擔心中國和香港會阻止沽空股票。

值得留意的是，巴斯及Roderick近期一直是港元淡友，去年8月亦曾透露會沽空港元，估計已鎩羽而歸。

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