【零售浩劫】六福上季同店銷售跌25%　未擬裁員

香港及澳門市場在高金價及近期持續的社會活動，導致訪港旅客人數大幅下滑的情況下，於第3財季同店銷售下跌27%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售跌幅分別為21%及35%，其珠寶首飾產品銷售量有雙位數字跌幅，而其平均件價則有低雙位數字升幅。值得留意的是，2020年1月首兩周香港同店銷售跌幅漸見收窄，而澳門市場則見持續的增長動力。

集團已採取自然流失方法以節省員工成本，惟未有任何裁員計劃，同時亦積極與香港業主磋商下調租金，店舖續約與否則視乎有關店舖於新租金下是否預期有盈利而定，本財政年度續約租金預計為單位數字跌幅，下一財政年度則為雙位數字跌幅。集團未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇，預期本財年港澳市場總淨增長3間店舖。

截至2019年12月31日，集團共有199間「六福」自營店，包括125間設於內地、51間設於香港、12間設於澳門及11間設於海外。連同1,844間內地、1間柬埔寨及2間菲律賓的品牌店，集團在世界各地合共設有2,046間「六福」店舖，加上於內地的其他品牌店舖，全球共有2,097間店舖。

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