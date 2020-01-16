傳華府施壓要求在美生產軍用晶片　台積電：未有計劃

日本傳媒報道，美國政府正加強台灣晶片生產巨企台積電施壓，要求該公司到美國設廠生產供當地使用的軍用晶片。不過，據台積電回應指，暫時未有赴美設廠的具體計劃。

報道指，華府以國家安全為由，要求軍用晶片產品能在美國本土製造，而且態度頗為強硬。事實上，早於去年10月，美媒已有相關的報道，更指華府希望更多國防相關產品會遷到本土製造。

台積電董事長劉德音表示，台灣廠成本低，儘管台積電建廠會考慮客戶需求，但重點仍是成本優勢，暫時不見得有客戶會願意替台積電分擔在外地建廠帶來的額外成本。他又稱，台積電是要做「大家的晶圓代工廠(everyone's foundry)」，但先進技術的研發都會留在台灣做。

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