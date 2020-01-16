2020新股熱潮！亞太半個月已吸460億　13年最旺

外國傳媒報道，2020年一開局，亞太區新股市場火速創紀錄！

報道指出，全球最賺錢的高鐵──京滬高鐵上市，加上內地企業有意赴香港二次上市，令亞太區的新股市場在2020年初極為火熱，農曆新年前的集資額已寫下金融危機以來最高紀錄。

根據彭博整理的數據顯示，今年亞太區元旦至1月16日的新股集資額達59億美元(約460億港元)，為2007年以來同期最大規模。資料顯示，內地企業集資額佔了97%，成為引領這波熱潮的主力。

其中，京滬高鐵周四(16日)在上海證交所掛牌上市，集資43億美元(約335億港元)，成為亞洲今年以來規模最大的新股。此外，阿里巴巴去年在香港第二上市，成為了「榜樣」，有利今年亞太區新股規模擴大。事實上，隨着美國總統特朗普正設法阻撓中國企業在美國集資，令中國企業將第二上市視為避風港。

彭博資訊顯示，在美國主要證交所上市的中國企業共有196家，市值總計1.2萬億美元。

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