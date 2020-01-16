樓價UPDATES：買家趕春節前入市　放盤旋即獲承接

近日部分買家希望趕及農曆新年前入市，刺激市場交投增加，沙田富豪花園本月暫錄約4宗買賣，個別單位放盤不久即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣2座高層E室兩房戶，向東南望山景，實用面積490方呎。業主以約2.5萬元放租僅12天，即吸引區內客洽詢，議價後以2.4萬元租出，實用呎租49元。

●薄扶林碧瑤灣剛錄本月首宗成交，屋苑40座低層戶，實用面積1,296方呎，為三房包括套房及連工人套房間隔，連車位以2,028萬元易手，實用呎價15,648元，單位11年升值約1.1倍。現時約有75個單位放售，叫價由1,650萬元起。

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九龍區

●市區單幢物業由於入場費低，故不乏買家承接。旺角鴻都大廈2座中層E室，望開揚學校景觀，以兩房間隔，實用面積310方呎。單位以600萬元放盤3個月後獲區內客接洽，議價後減價55萬元，以545萬元成交，實用呎價17,581元。據了解，買家為首置人士，心儀單位交通方便，價格合預算，睇樓1次即決定入市。

●奧運站柏景灣10座中層D室，實用面積737方呎，以三房包括套房間隔，以1,800萬元成交，實用呎價24,423元。 原業主於2006年2月以590萬元購入上址，帳面獲利1,210萬元。

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新界區

●富豪花園J座中層B室，實用面積465方呎，以兩房間隔，開價約700萬元，放盤數天，議價後以690萬元易手，實用呎價14,839元。原業主於2005年以178萬元入市，持貨15年帳面獲利512萬元。

●近期不少業主在叫價上願意作出讓步，帶動成交增加，元朗區本月暫已錄得逾50宗買賣。Grand YOHO第1座低層G室，實用面積507方呎，以兩房設計，開價840萬元，議價後以812萬元易手，實用呎價16,016元。原業主於2016年9月以764.76萬元一手買入該單位，期內僅升值6%。

●大埔康樂園本月暫錄約2宗成交，最新一宗個案為10街單號屋，實用面積1,535方呎，開價約3,100萬元，減價約170萬元後，獲買家以2,930萬元購入，實用呎價19,088元，上址6年升值約52%。

●屯門居屋兆麟苑I座中層1室兩房戶，實用面積401方呎，有白居二中籤人士鍾情單位客廳及房間均擁內園景觀，加上原業主隨市況調整價格，累積減價達38萬元，因此於未補價第二市場以282萬元承接，實用呎價為7,032元。原業主於1993年以約55.9萬元購入上址，期內升值4倍。

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