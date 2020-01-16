趕入場！高盛擬參建中國資產管理公司

早前曾有報道指，高盛計劃在今年4月內地開放資產管理行業後，提出申請牌照，經營全資擁有的資產管理業務。雖然兩則消息看似矛盾，但都側面印證外資金融公司對中國市場的興趣。

報道續指，隨着中國開放45萬億美元的金融市場，加上中國家庭擁有約90萬億元人民幣的可投資資產，高盛、摩根大通和瑞銀都在增加人員，在期貨、經紀、資產管理等各業務上擴張。

另外，德國保險公司安聯保險正押注其在華保險控股公司獲得的牌照，可為集團在日益成長的中國金融市場分一杯羹鋪平道路。

安聯保險執行長Oliver Baete表示，「我們現在認為投資方面是下一個重點，甚至可能比保險業務更重要」。

Baete認為外商獨資控股公司的方式可能節省成本，也將促進安聯向資產管理業務拓展，但稱業務擴展需要額外牌照，控股公司牌照是進入中國市場的「門票」。

人民銀行去年7月時表示，鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司，允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司。

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