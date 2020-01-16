證監會前置式監管方針或礙市場運作　宜降低影響

香港證監會程序覆檢委員會在2018至2019年度周年報告中指出，證監會在其根據前置式監管方針及早處理問題時所採取的行動，可能會對市場正常運作造成影響，證監會應研究方法把此等影響減至最低。

證監會自2017年起採用前置式監管方針，覆檢委員會在年內覆檢7宗涉及企業融資的個案時，對新監管方針的影響尤為關注。

覆檢委員會留意到，證監會及早介入雖然有助遏止和處理市場失當行為，但直接介入市場正常運作，可能會令參與者無法進行公平合理的交易和市場活動，帶來非預期的影響。

委員會預期，證監會未來會更頻密作出行動，以及早介入處理市場違規行為，故建議證監會密切監察此等行動對市場正常運作可能帶來的影響，並研究方法把影響減至最低。

證監會已察悉有關建議，並表示會予以考慮。

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