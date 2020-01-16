新盤部署：THE RICHMOND下周二開售30伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目落實首輪銷售安排，首張價單30伙將於下周二(1月21日)發售。下周一(20日)中午12時正截票，並於同日下午3時正進行抽籤，「恒基置業通」將會推送抽籤結果通知予準買家。

首輪發售單位包括10伙開放式及20伙1房戶，價單售價全數低於1,000萬元，最高折扣優惠為7%。而折實售價介乎逾598.82萬至逾898.93萬元，折實呎價由28,160至33,096元。

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