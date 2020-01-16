外媒也關注！仲未收到稅單？原因係...

香港社會動盪逾7個月，目前連外國媒體也關注香港稅務工作出現了重大延遲！

美國財經媒體彭博報道，今年1月大量香港市民仍在等待本應於去年7月開始陸續收到的薪俸稅稅單，這是由於過去7個月的社會動盪，導致立法事務延遲所致。

香港稅務局表示，截至去年12月31日，只進行了大約1/3的個人稅務評估。政府在公司稅方面的推進程度則略勝一籌，截至去年12月31日完成了77%的利得稅評稅工作。市民和企業在進行納稅申報後接受評稅，隨後獲得稅單和退稅通知。

稅務局指出，個人薪俸稅的評估數量是去年相應數據的35%。薪俸稅和利得稅佔2019至2020年政府預期總收入的37%左右。

香港稅務工作的積壓凸顯了持續數月的示威活動，不但令經濟受到重大衝擊，還令香港作為一座管理良好的高效率城市形象面臨考驗。去年6月，香港立法會討論了下調2018至2019年稅收的一項法案，隨後在大規模示威的背景下，立法會休會3個月。

香港中文大學研究中國問題的學者林和立認為，這是香港大部分治理工作效率大幅度下降的一個表現。他亦未收到評稅單。他說，經過7個月的示威之後，香港行政長官及其政府士氣低落。在推出新政策之前，他們必須格外小心。

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