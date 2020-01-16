【財經評論】大鱷胡言欲添亂　只怪香港不爭氣

香港社會動盪已持續逾7個月，仍未見有完全解決的迹象，近日更屢現大型企業削減店舖及裁員縮開支消息，人心焉能安穩。擅於捕風捉影的金融市場大鱷眼見如此，再次重施故技，欲借人心虛怯大播恐慌，說甚麼今年銀行業危機將全面爆發，亦事先張揚沽空港元，務求達致冧市目的，其「司馬昭之心」昭然若揭，惟只怪香港不爭氣。

大鱷危言聳聽絕非鮮有，近年不斷唱淡港元及人民幣崩潰者眾，惟直到如今從未言中，若投資者不加思索，誤信狂妄之言，必定損失不菲。或許自「國際大鱷」索羅斯炮製1998年亞洲金融風暴一役後，大眾至今仍猶有餘悸，令譁眾取寵之言有其市場。

不過，正所謂：「人必自侮，而後人侮之；家必自毀，而後人毁之。」今次大鱷欲乘虛而入，完全是自身內亂而起！香港自去年第三季確認經濟陷入衰退後，社會各界不但未能立即同舟共濟，反而愈見分化，更鼓吹「攬炒」，根本毫無憂患意識，不為大局着想。既然內部不團結，局外人焉會特意憐恤？尤其是一向嗜血的大鱷，最擅長就是在別人的痛苦上賺快錢，恨不得找到一個「萬眾一心」的骨牌式冧市良機。

雖然有不少專家指出，大鱷只欲製造恐慌，根本不屑一顧，但他們於此時此刻「出口術」試水溫，在在證明有意作中線部署。事實上，近日有多家名牌零售巨企表明，將會結束部分店舖，同時會縮減投資，雖然沒有明確的落實日子，但觀乎市道，相信農曆新年過後就會有明顯的節流行動，前景甚不樂觀，打工仔就算能避過一劫，也預示着今年加薪幅度將十分一般。在這種氛圍下，不難想像大鱷會密謀食「大茶飯」。

雖則說香港過去也經歷過不少危機，聯繫匯率繼續屹立不倒，但要明白的是，無論是亞洲金融風暴、科網爆泡、沙士，抑或金融海嘯，港人都是上下一心撐過去，如今則矛盾處處，資產價格亦屆歷史高位，隨時有爆破的風險，更有調查指香港再度成為全球最昂貴城市，足見社會貧富懸殊難以化解。

若說「居安要思危」的話，目前生處亂世，更要時刻具備危機意識！香港作為國際金融中心，必定是一眾大鱷虎視眈眈的目標，相比「牛市」，他們更喜歡一瀉如注式的「熊市」，企圖短時間內名利雙收，依靠的就是民眾一齊恐慌！事到如今，港人必須集思廣益，搞好經濟，方能令大鱷胡言不攻自破。

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