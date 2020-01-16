全球最活躍買家收手　金價升勢見窮途末路？

各國中央銀行近年成最大黃金買家，外國媒體報道，俄羅斯央行在2019年的前11個月購買了149噸黃金，按年減少44%，預計全年購買量將為六年來最低水平。

俄羅斯全球最大的黃金買家之一，數據顯示該國擁有2,262噸黃金，價值約1,200億美元。

俄羅斯近年持續購買黃金，是支撐金價的一個關鍵因素，然而該國突然轉向，分析料主因是外部環境開始好轉，俄羅斯應對美國制裁的威脅以及緩衝經濟衝擊的需求正在減弱。

PJSC Raiffeisenbank駐莫斯科的分析師Denis Poryvay表示，如果黃金是抵禦美國最嚴厲制裁的保障，那麼認為沒有必要再大量買進黃金就很合乎邏輯。

對與俄羅斯急煞車會否傷害黃金需求？盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，鑑於地緣政治動盪和對經濟增長的擔憂，投資者對黃金金融產品的需求很大，這應該可以抵銷俄羅斯需求的下降。

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