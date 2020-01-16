傳Apple購「輕盈級」AI技術初創　料整合iPhone及穿戴裝置

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克早前曾表示，人工智能(AI)將是該公司未來專注的領域，而該公司亦坐言起行，外媒引述消息人士透露，Apple斥資約2億美元(約15.6億港元)，收購西雅圖初創公司Xnor.ai。

該公司專門研究在設備上的人工智能(AI)技術，能讓智能手機及其他手提式設備執行深度學習算法，毋須求諸於雲計算，而且硬件要求亦較低，並且可將數據完全加密。分析指，Apple看中該項技術能快速整合於iPhone、iPad，甚至是Apple Watch內，改進Siri及其他人工智能任務。

雖然Apple及Xnor.ai都未有就收購置評，但Xnor.ai網站近期已下線。

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