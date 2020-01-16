Uber再遇挫！其對手獲歐盟「科水」5千萬歐元

將失去倫敦市場的召車公司Uber在歐洲再遇挫折，其競爭對手Bolt獲歐盟撐場，向其貸款5,000萬歐元。

外國媒體報道，歐盟的金融部門歐洲投資銀行(EIB)已通過風險貸款向Bolt投資。Bolt表示，該融資將幫助公司增加研發支出，以使其服務更安全，更可持續，同時保持營運效率。集團行政總裁Markus Villig則稱，這筆貸款能使集團更快地為更多歐洲人提供服務。

總部位於愛沙尼亞的Bolt是向Uber發起挑戰的幾家公司之一。該公司成立於2013年，最初名為Taxify，但自從更改品牌後，便提供了踏板車共享和食品配送等更多服務。目前，它在歐洲和非洲的150個城市擁有3,000萬用戶。

－－－－－－