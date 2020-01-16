夜市UPDATES：標指突破3300點　港夜期再逼二萬九

美企季績向好，股市早段升幅稍為收窄，道指目前報29,177點，升147點或0.51%；標指歷史上首次升穿3,300點，目前報3,307點，升18點或0.56%；納指報9,324點，升65點或0.71%。

港股期指夜市再度逼近二萬九關，目前報28,985點，升90點，高水102點。

美股牛市未見斷氣，主要受中美貿易關係改善帶動。另外，當地經濟數據持續向好，美國去年12月零售銷售按月升0.3%，符合預期，撇除汽車的零售銷售則按月升0.7%，為去年7月以來最大升幅，並高於預期。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭和費城聯儲銀行行長哈克都對通脹的前景感樂觀，認為通脹率可在一段時間裏超過2%。

【22:36】中美貿易疑慮紓緩及企業業績理想下，美股早段續做好，3大指數再創新高，道指升172點，報29,202點；納指升64點，報9,323點；標指升17點，報3,306點。

摩根士丹利去年第4季純利按年增53%至20.9億美元，或每股1.3美元，勝市場預期，期內定息收入交易業務收入勁增逾一倍至12.7億美元，投資銀行業務收入亦增11%至15.8億美元。大摩股價早段升6.88%，至56.58美元，創2018年3月以來新高。

美國鋁業去年第4季轉盈為虧，蝕3.03億美元，經調整後每股虧損31美仙，遜市場預期，期內收入大跌27%至24.4億美元，反映鋁價下跌的影響。美鋁股價早段跌5.6%，至19.05美元。

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