東方日報B2：新盤火熱 半月賣千伙
2020年01月17日 00:08
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興勝項目管理周嘉峯(左二)稱，WEST PARK首批單位售價屬開心價，加推不排除加價。
新盤市場今年開局理想，本月首16日已錄近一千宗交投，較去年12月全月多出逾九成。繼新界及港島區後，今年九龍區首個樓盤長沙灣WEST PARK周四(16日)公布首張30伙的價單，折實平均呎價為18,646元，較同區對上一個新盤開價低逾一成。
據一手銷售資訊網資料，本月至今已有4個樓盤展開銷售，當中以新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Park規模最大，首兩輪銷售速沽690餘伙，佔整項目單位總數逾97%，吸金40多億元，暫時成為一月銷量冠軍。
除了上車盤外，豪宅項目亦蜂擁登場，尚家生活地產等籌備多時的渣甸山皇第，月內亦首推一伙複式戶標售，並隨即以逾1.76億元獲承接，呎價6.2萬元。而香港興業國際(00480)位於愉景灣的意峰，日前開始招標亦即錄首宗成交，呎價2.73萬元更創區內一手洋房歷來新高紀錄。
而同屬新地的馬鞍山雲海別墅，近月銷情理想，本月初更以逾1.15億元沽出一間大屋，創出同區洋房歷史新高價。該盤周四再售出Jasmine Avenue9號洋房，成交價逾6,418.15萬元。
即使農曆新年快將來臨，其他發展商亦全速推盤。興勝項目管理董事周嘉峯表示，WEST PARK周四公布開價，買家可享最高8%折扣，折實平均呎價18,646元，一房戶入場費由606.74萬元起。
他指出，該盤建築成本呎價約4,000元，不排除稍後加價，對銷售有信心。項目周四晚亦發出首份銷售安排，下周一以先到先得形式開售13伙。
市場料該盤開售反應將會不俗。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，物業以現樓形式推出，首批單位折實售價全數低於1,000萬元，可受惠政府早前放寬按揭保險的樓價上限措施。而整體開價與同區二手相若，但區內欠缺樓價700萬元以下兩房全新供應，開價具競爭力，首推單位可望「一Q清枱」。
美聯住宅部總裁布少明則認為，上述樓盤具現樓優勢，預期日後呎租可達50元，租金回報率逾3厘，對投資者具吸引力，並估計有關客源佔整體買家比例可達三成。他又表示，下周會再有兩個全新項目開售，料將推動一手銷量繼續上升，全月可望共錄約1,200宗成交。事實上，本月初以來新盤已錄得逾940宗買賣。
資料顯示，近年長沙灣區新盤供應充裕，其中，恆大‧睿峰於去年12月公布首張價單推出86伙，折實平均呎價為22,309元。而長實集團(01113)的愛海頌於去年十月首推180伙的價單，折實平均呎價18,688元。
另方面，周嘉峯透露，同系九龍塘項目料於年內完成補地價，可建樓面約2.5萬方呎，主力提供三、四房大單位，料保留至現樓才會推售。
恒基地產(00012)的西半山羅便臣道THE RICHMOND，周四亦落實首輪銷售安排，下周二正式開售30伙，市場料截至周四晚上，已錄得逾130張入票登記，超額認購逾3.5倍。
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