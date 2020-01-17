東方日報B2：新盤火熱　半月賣千伙

新盤市場今年開局理想，本月首16日已錄近一千宗交投，較去年12月全月多出逾九成。繼新界及港島區後，今年九龍區首個樓盤長沙灣WEST PARK周四(16日)公布首張30伙的價單，折實平均呎價為18,646元，較同區對上一個新盤開價低逾一成。

而同屬新地的馬鞍山雲海別墅，近月銷情理想，本月初更以逾1.15億元沽出一間大屋，創出同區洋房歷史新高價。該盤周四再售出Jasmine Avenue9號洋房，成交價逾6,418.15萬元。

即使農曆新年快將來臨，其他發展商亦全速推盤。興勝項目管理董事周嘉峯表示，WEST PARK周四公布開價，買家可享最高8%折扣，折實平均呎價18,646元，一房戶入場費由606.74萬元起。

他指出，該盤建築成本呎價約4,000元，不排除稍後加價，對銷售有信心。項目周四晚亦發出首份銷售安排，下周一以先到先得形式開售13伙。

市場料該盤開售反應將會不俗。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，物業以現樓形式推出，首批單位折實售價全數低於1,000萬元，可受惠政府早前放寬按揭保險的樓價上限措施。而整體開價與同區二手相若，但區內欠缺樓價700萬元以下兩房全新供應，開價具競爭力，首推單位可望「一Q清枱」。

美聯住宅部總裁布少明則認為，上述樓盤具現樓優勢，預期日後呎租可達50元，租金回報率逾3厘，對投資者具吸引力，並估計有關客源佔整體買家比例可達三成。他又表示，下周會再有兩個全新項目開售，料將推動一手銷量繼續上升，全月可望共錄約1,200宗成交。事實上，本月初以來新盤已錄得逾940宗買賣。

另方面，周嘉峯透露，同系九龍塘項目料於年內完成補地價，可建樓面約2.5萬方呎，主力提供三、四房大單位，料保留至現樓才會推售。

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