亞馬遜傳正尋求10億美元獎勵建第二總部

外媒報道，美國電商巨頭亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)及其高級管理團隊正尋求在集團建立第二總部的計劃中，取得當地政府價值10億美元的財務獎勵。

亞馬遜股價周四報1,872.4美元，升0.56%。

亞馬遜自2017年起開始在全美尋求選址建立第二總部，不少地方政府官員都希望通過提供減稅及補助金等財務獎勵，來吸引亞馬遜，以換取亞馬遜新總部所帶來的就業及其他投資機會。

不過，亞馬遜在去年2月因為遭到紐約州議員和社區組織者的反對，宣布放棄將其第二總部落戶於紐約。當時紐約州提議給予亞馬遜的財務獎勵高達30億美元。

現時，亞馬遜的第二總部將位於弗吉尼亞州北部，相關的興建工作即將開始。據報道，集團將會從地方政府獲得5.73億美元基於表現的獎勵；同時取得長達15年、每年2,300萬美元的現金補助。

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